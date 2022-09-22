Зеленський до росіян: влада РФ готує мобілізацію до мільйона чоловіків, братимуть усіх - протестуйте, тікайте, здавайтесь у полон

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Ви тільки вдумайтесь у кількість людей, яких хочуть забрати! Ми точно знаємо, що повістки на 300 тис. осіб були надруковані та підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення щодо мобілізації. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків – це головне, про що вони зараз замовчують. Ми знаємо, що вони братимуть усіх без розбору. Не лише військових у запасі, а будь-яких чоловіків. Будь-кого, кого так залякають, щоб він боявся ухилятися від війни більше, ніж загинути на війні", - сказав Зеленський.

Президент України також назвав росіянам "варіанти, щоб вижити" в разі примусової мобілізації.

"55 тис. російських солдатів загинули на цій війні за пів року. Десятки тисяч поранені, скалічені. Бажаєте більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це – варіанти для вас, щоб вижити. Російські матері! Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не будуть. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в РФ тривають протести проти мобілізації та наголосив, що для росіян настав час вибору - жити чи загинути на війні.

"У містах Росії пройшли протести проти мобілізації – хай не масові, але вони були. І є. І це є показник. Не тільки в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах Росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, Бурятії, інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть. Чому, наприклад, дагестанці чи будь-хто ще мають гинути на Харківщині чи під Донецьком? Та тому, що одна людина в Росії так вирішила за всіх громадян Росії. Немає іншої причини. Так він хоче. Ви вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств і тортур українців. Бо ви мовчали. Бо ви мовчите. І зараз ваш час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір - загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір – втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини", - сказав Зеленський.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

За даними видання "Новая газета", влада РФ планує мобілізувати до 1 млн людей.

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