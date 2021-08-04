Зеленський доручив СБУ та МВС захистити всіх білорусів в Україні, які виступають проти режиму Лукашенка

Про це повідомляє Офіс президента.

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати алгоритм оцінки ризиків, а також систему відповідей на ці ризики", – сказав президент.

В ОП додали, що визначено перелік білорусів, щодо яких уже почали здійснювати оцінку ризиків, супровід їхнього перебуванняв України та охорону



Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

3 серпня його знайшли повішеним у парку.

У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися

Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство