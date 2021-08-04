Зеленський доручив СБУ та МВС захистити всіх білорусів в Україні, які виступають проти режиму Лукашенка
Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити ризики та забезпечити захист для громадян Білорусі, які прибули в Україну впродовж року і яким може загрожувати небезпеки через політичну або громадську діяльність
Про це повідомляє Офіс президента.
"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати алгоритм оцінки ризиків, а також систему відповідей на ці ризики", – сказав президент.
В ОП додали, що визначено перелік білорусів, щодо яких уже почали здійснювати оцінку ризиків, супровід їхнього перебуванняв України та охорону
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