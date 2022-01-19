Зеленський і Путін прагнули ліквідувати зовнішньополітичну діяльність Порошенка, - екснардеп Бригинець про запобіжний захід п'ятому президенту

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими".



"Зовнішньополітична діяльність Порошенка була одним із каменів спотикання, який необхідно було ліквідувати і Зеленському, і Путіну. Незважаючи на те, що рішення недостатньо м'яке, цей пункт вони не забули вписати. Це не означає, що Порошенко не може поїхати кудись, бо це погоджується із слідчим або судом. Я думаю, ми будемо не тільки бачити апеляцію, а звернення до суду з проханням кудись виїхати. Друга частина - це внутрішньополітична діяльність і тут уже бенеціфіар цього задоволення сам Зеленський, це означає, що Порошенко не зможе їздити на зустрічі, їздити до військових, передавати щось", - вважає екснардеп.



На його думку, всі намагаються діяти як генпрокурорка Венедіктова, яка не підписала двічі документи по Порошенку.



"Так, вони не можуть іти в прямий супротив до Банкової, але вони можуть торгуватися. Суддя тягнув до останнього, бачив як у понеділок розходились люди. Було таке враження, що вони ось потянуть пару годин, людей не буде і буде винесене рішення про арешт. Але кияни почали підтягуватись і кількість людей почала стрімко рости. Для того, щоб збити хвилю, рішення вирішили обирати через день. Я думаю, що весь цей день суддя домовлявся. Я не думаю, що це була революція судді, це був торг. Влада уже не може реалізувати свої божевільні ідеї, але у неї є сили завдати шкоди своїм політичним опонентам", - підсумував Бригинець.

Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.

Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.