Зеленський надав Буданову звання генерал-лейтенанта
У День воєнної розвідки України, 7 вересня, президент Володимир Зеленський надав очільнику ГУР Кирилу Буданову нове звання - генерал-лейтенанта
Про це йдеться в указі №564/2023 на сайті президента України.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в документі.
Очільник країни Зеленський підписав указ сьогодні.
Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Еспресо.TV згадало успішні операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці зі Збройними Силами та бійцями СБУ.
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