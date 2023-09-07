Зеленський надав Буданову звання генерал-лейтенанта

Про це йдеться в указі №564/2023 на сайті президента України.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в документі.

Очільник країни Зеленський підписав указ сьогодні.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Еспресо.TV згадало успішні операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці зі Збройними Силами та бійцями СБУ.