"Зеленський перелякався і боїться вулиці": Омелян прокоментував рішення про запобіжний захід Порошенку і протести на Банковій
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає головним фактором того, що Петру Порошенку обрали особисте зобов'язання як запобіжний захід, це підтримка людей
Про це він заявив в ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.
"Якби суддя вийшов з відвертою публічною позицією, як на нього тиснула Банкова і продемонстрував аудіодокази цього, це був би крок в сторону незалежного правосуддя і тоді б нашим завданням було б його оберігати від політичного тиску з боку чинної влади. Побачимо, чи він на це здатен, але, безумовно, тиск на нього був дуже серйозний", - сказав Омелян.
Ексміністр вважає справу проти Порошенка дуже показовою.
"Зеленський провалив всі свої обіцянки з тою, що він обіцяв - "я всіх посаджу". Виявилось, що немає за що, а по-друге - немає кого. Питання зараз стоїть єдине - коли посадять Зеленського і він розуміє, що люди за нього не вийдуть. Тут зіграв ключовий фактор - якби людей не було в понеділок у "Жулянах" та на Софіївській площі, до речі, сьогодні прийшло ще більше людей, можливо, був би інший фінал, а так Зеленський банально перелякався. Він панічно боїться вулиці, бо розуміє, що між президенським кріслом і лавою в суді, ще треба добігти інколи, а бігти доведеться через вулицю", - підсумував він.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
- Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
- Прихильники Порошенка провели акцію під Офісом президента.
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