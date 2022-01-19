"Зеленський перелякався і боїться вулиці": Омелян прокоментував рішення про запобіжний захід Порошенку і протести на Банковій

Про це він заявив в ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.



"Якби суддя вийшов з відвертою публічною позицією, як на нього тиснула Банкова і продемонстрував аудіодокази цього, це був би крок в сторону незалежного правосуддя і тоді б нашим завданням було б його оберігати від політичного тиску з боку чинної влади. Побачимо, чи він на це здатен, але, безумовно, тиск на нього був дуже серйозний", - сказав Омелян.



Ексміністр вважає справу проти Порошенка дуже показовою.



"Зеленський провалив всі свої обіцянки з тою, що він обіцяв - "я всіх посаджу". Виявилось, що немає за що, а по-друге - немає кого. Питання зараз стоїть єдине - коли посадять Зеленського і він розуміє, що люди за нього не вийдуть. Тут зіграв ключовий фактор - якби людей не було в понеділок у "Жулянах" та на Софіївській площі, до речі, сьогодні прийшло ще більше людей, можливо, був би інший фінал, а так Зеленський банально перелякався. Він панічно боїться вулиці, бо розуміє, що між президенським кріслом і лавою в суді, ще треба добігти інколи, а бігти доведеться через вулицю", - підсумував він.





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