Зеленський підписав закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Про повернення закону №9296-д "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб з підписом президента стало відомо з офіційного вебпорталу парламенту України.

Законом передбачено, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.

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Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.