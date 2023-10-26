Зеленський підписав закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Про повернення закону №9296-д "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб з підписом президента стало відомо з офіційного вебпорталу парламенту України.
Законом передбачено, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.
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Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
- Верховна Рада України підтримала цей закон 17 жовтня. Зазначалося, що це важливий крок для початку перемовин про членство України у ЄС
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