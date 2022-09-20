Зеленський поговорив з Ердоганом про безпеку

Про це інформує у твіттері Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання", - написав очільник країни.

Пресслужба Ердогана нині подробиці розмови також не повідомляла.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів.

І розповів, що з 2014 року закликає російського диктатора Володимира Путіна повернути Україні окупований Крим.

Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром.

Як заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.

20 вересня Ердоган заявив, що за посередництва Туреччини Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів.

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