Зеленський зустрівся з представником Папи Римського й закликав його долучитись до реалізації української формули миру
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представником Папи Римського кардиналом Маттео Дзуппі, який 5 червня прибув до Києва
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру", - написав президент.
Він наголосив, що лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю.
"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", - підкреслив Зеленський.
Що відомо про миротворчу місію Ватикану
Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.
Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.
Однак 10 травня у Ватикані сказали, що "це не були відмови", а непорозуміння, а миротворча місія триває.
18 травня Святий Престол повідомив про скерування двох посланців до Києва та Москви.
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець розповів посланцю Папи Римського, який прибув до Києва 5 червня, про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе