Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру", - написав президент.

Він наголосив, що лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю.

"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про миротворчу місію Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня у Ватикані сказали, що "це не були відмови", а непорозуміння, а миротворча місія триває.

18 травня Святий Престол повідомив про скерування двох посланців до Києва та Москви.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець розповів посланцю Папи Римського, який прибув до Києва 5 червня, про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.