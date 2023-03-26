Зерно з України: до Ємену прямує балкер із 30 тисячами тонн пшениці
Балкер, який перевозить 30 тисяч тонн пшениці для Ємену за програмою Grain From Ukraine, прямує "зерновим коридором"
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Балкер Negmar Cicek, шосте судно в межах програми Grain From Ukraine, вийшов із порту "Чорноморськ" та доєднався до каравану ще з трьох суден", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 30 тисяч тонн гуманітарної української пшениці отримає Ємен завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.
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Загалом, за інформацією відомства, від моменту старту програми Grain From Ukraine з портів Великої Одеси відправлено 170 тисяч тонн української пшениці до таких нужденних країн, як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія.
- У понеділок, 20 березня, до кенійського порту Момбаса у рамках гуманітарної місії Grain from Ukraine прибуло судно Valsamitis з 30 тис. тонн української пшениці на борту.
- Станом на 22 березня Україна експортувала 25,3 мільйона тонн продовольства для країн Азії, Європи та Африки.
- 20 березня стало відомо, що Ємен отримає 30 тис. тонн пшениці, яку йому відправила Україна в рамках програми Grain From Ukraine.
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