Зерно з України: до Ємену прямує балкер із 30 тисячами тонн пшениці

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Балкер Negmar Cicek, шосте судно в межах програми Grain From Ukraine, вийшов із порту "Чорноморськ" та доєднався до каравану ще з трьох суден", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 30 тисяч тонн гуманітарної української пшениці отримає Ємен завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

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Загалом, за інформацією відомства, від моменту старту програми Grain From Ukraine з портів Великої Одеси відправлено 170 тисяч тонн української пшениці до таких нужденних країн, як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія.