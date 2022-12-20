Зерновий коридор: з українських морпортів до Кенії та країн Африки вийшли чотири судна
У вівторок, 20 грудня, з морських портів Одеської області вийшло 4 судна з 129 тис. т української агропродукції на борту
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у facebook.
"Зернова ініціатива": з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Зокрема зазначається, що серед суден, які вийшли з портів Одещини 20 грудня, є балкер INCE ATLANTIC, який доставить 44 тис. т пшениці для Кенії. Це вже третє судно з українським зерном для цієї африканської країни.
Читайте також: У рамках "зернової ініціативи" Україна відправила за кордон 13 млн тонн збіжжя
Наразі в портах Одеської області обробляють 27 суден, на які буде завантажено 1 млн т української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 2 судна під завантаження 63 тис. т агропродукції.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.
- 9 грудня з порту Одеса вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі. Це вже третє судно в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми Grain From Ukraine.
- Станом на 14 грудня було відомо, що з портів вийшло чотири судна з 69,5 тис. тонн української продукції для Азії, проте в Босфорі РФ реєструє не більше 3 суден в день, у зв'язку з цим 81 судно очікує в черзі на перевірку
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе