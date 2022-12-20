Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у facebook.

"Зернова ініціатива": з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що серед суден, які вийшли з портів Одещини 20 грудня, є балкер INCE ATLANTIC, який доставить 44 тис. т пшениці для Кенії. Це вже третє судно з українським зерном для цієї африканської країни.

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Наразі в портах Одеської області обробляють 27 суден, на які буде завантажено 1 млн т української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 2 судна під завантаження 63 тис. т агропродукції.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.

9 грудня з порту Одеса вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі. Це вже третє судно в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми Grain From Ukraine.

Станом на 14 грудня було відомо, що з портів вийшло чотири судна з 69,5 тис. тонн української продукції для Азії, проте в Босфорі РФ реєструє не більше 3 суден в день, у зв'язку з цим 81 судно очікує в черзі на перевірку

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