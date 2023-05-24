Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що місцеве населення ставиться лояльно до цих двох угруповань, а евакуація, яка відбулась на території області, була не від РДК та легіону, а через авіаційні та артилерійські обстріли російської влади.

"Кремлівську владу дезорієнтувало те, що місцеве населення прекрасно ставиться до повстанців. Велика лояльність до представників РДК, до легіону "Свобода Росії" у мешканців Бєлгородщини. Місцеві сприймають їхні посили та ключові повідомлення, а та евакуація, яка відбувалась, відбувалась не від представників РДК, а почалась вона після завдання авіа- та артилерійських ударів по будинках пересічних бєлгородців. Тому й таке ставлення до окупаційної влади", - сказав він.