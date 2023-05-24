Жителі Бєлгородської області добре ставляться до РДК та легіону "Свобода Росії", це дезорієнтувало Кремль, — предстаник ГУР
Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що місцеві у Бєлгородській області позитивно ставляться до РДК та легіону "Свобода Росії" і це дезорієнтувало Кремль
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Юсов зазначив, що місцеве населення ставиться лояльно до цих двох угруповань, а евакуація, яка відбулась на території області, була не від РДК та легіону, а через авіаційні та артилерійські обстріли російської влади.
"Кремлівську владу дезорієнтувало те, що місцеве населення прекрасно ставиться до повстанців. Велика лояльність до представників РДК, до легіону "Свобода Росії" у мешканців Бєлгородщини. Місцеві сприймають їхні посили та ключові повідомлення, а та евакуація, яка відбувалась, відбувалась не від представників РДК, а почалась вона після завдання авіа- та артилерійських ударів по будинках пересічних бєлгородців. Тому й таке ставлення до окупаційної влади", - сказав він.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
- Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе