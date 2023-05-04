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Жителі Криму кажуть про від'їзд туристів, на півострові активізувалися прихильники України, - журналістка проєкту SeaKrime Яресько

4 травня, 2023 четвер
19:15
Війна з Росією

Журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько заявила, що жителі Криму повідомляють про від'їзд туристів, а також на півострові активізувалися прихильники України

Про це вона заявила в етері Еспресо.

"Із Севастополя зникли туристи - це відмічають місцеві мешканці, і також ми бачили короки на мості, Керченському мості. І також є напруження, тому що вони розуміють, що це серйозно, але є багато людей, які вдають, що це їх не стосується. Також приємно, що активізувалися люди, які підтримують Україну", - зазначила Яресько.

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ООН імовірно намагається зацікавити Туреччину в сприянні продовженню зернової угоди

Журналістка зазначила, що у Чорному морі життя триває, є ще судна, які йдуть в одеські порти й з одеських портів за зерновою угодою, але їх значно менше.

"У Севастополі завантажуються судна краденим українським зерном, як ми думаємо", - додала вона. 

Також вона додала, що, на її думку, "ООН дуже зацікавлена в тому, щоб зернова угода продовжувалася". Яресько вважає, що для них це дієвий проєкт, у якому вони зацікавлені.

"Навіть є така інформація, що ООН запропонувала Туреччині, що платежі за зернову угоду будуть проходити через певний турецький банк, тобто ООН хоче розв'язувати цю проблему і зацікавлює в тому Туреччину. Якби не було в Туреччині виборів, була стабільніша там ситуація, але як вибори вплинуть на цю угоду важко мені сказати, але думаю, що Ердоган зацікавлений у продовженні цієї угоди, але все, як завжди впирається в позицію Росії", - повідомила вона. 

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з кінця 2022 року загарбники в тимчасово окупованому Криму "націоналізували" 700 підприємств українців і тих, кого Росія підозрює в нелояльності.

Економіка
Росія
ООН
Крим
Туреччина
зерно
окуповані території
окупанти
Військові новини
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