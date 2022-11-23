Жителів Чернівецької області почали підключати до мережі
Станом на 17:04, 23 листопада, жителів Чернівецької області почали підключати до мережі
Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
"У Чернівецькій області стабілізують роботу енергетичної системи. Споживачів краю поступово підключають до мережі. Просимо буковинців зберігати спокій. Фахівці роблять все можливе, аби світло було у кожній оселі. Тримаймося разом. Вистоїмо і переможемо!", - пише Запаранюк.
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