Жителів окупованої Херсонщини закликають терміново евакуюватися через загрозу російської мобілізації
Очільник Херсонської облдержадміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованих територій Херсонщини евакуюватися у зв'язку з небезпекою проведення окупантами мобілізації населення на війну проти України
Про це Янушевич написав у Telegram.
"У зв'язку з останніми подіями та заявами керівництва росії щодо проведення псевдореферендуму та оголошення "часткової мобілізації", хочу вкотре звернутися до херсонців, які залишаються в окупації, - евакуюйтеся. Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях. В особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані. Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у даній ситуації найрозумніше, що можна зробити, - виїхати на підконтрольну Україні територію, доки окупант остаточно не позбавив вас такої можливості", - написав Янушевич.
Очільник Херсонщини також повідомив контакти, за якими можна звернутися по допомогу в евакуації.
"У кого немає можливості евакуюватися самостійно - телефонуйте нам 0800330951 або пишіть у чат-бот https://t.me/khoda_help_bot. Ми надамо вам алгоритм евакуації, допоможемо та забезпечимо підтримку після виїзду з окупації. Виїжджайте, зберігайте спокій та вірте в ЗСУ! Херсонщина - це Україна. І все буде Україна!" - написав Янушевич.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
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