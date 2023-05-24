Жоден українець не зайшов на територію Бєлгородщини 22 травня, - NYT
Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Бєлгородську область 22 травня, - розповів газеті The New York Times високопосадовець з України
Про це пише The New York Times.
Зазначено, що військовослужбовці ЗСУ надавали підтримку формуванням, які увійшли на територію російського регіону та прикривали український кордон на випадок контратаки РФ. Жоден український боєць не зайшов на територію Росії, - наголосив співрозмовник.
Джерело The New York Times стверджує, що підрозділи, які проникли в Бєлгородську область зазнали втрат, але не настільки значних, щоб це вплинуло на їхню боєздатність. Інших подробиць він не розкрив.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
- Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії.
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