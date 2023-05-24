Жоден українець не зайшов на територію Бєлгородщини 22 травня, - NYT

Про це пише The New York Times.

Зазначено, що військовослужбовці ЗСУ надавали підтримку формуванням, які увійшли на територію російського регіону та прикривали український кордон на випадок контратаки РФ. Жоден український боєць не зайшов на територію Росії, - наголосив співрозмовник.

Джерело The New York Times стверджує, що підрозділи, які проникли в Бєлгородську область зазнали втрат, але не настільки значних, щоб це вплинуло на їхню боєздатність. Інших подробиць він не розкрив.