Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

"Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Patriot знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!" - сказав Зеленський.

Він також додав, що ЗСУ завдали більше сотні групових авіаударів по позиціях і тилах ворога.

"Знищено за 7 днів майже 3 десятки ракет і близько пів сотні ударних дронів. Окремо відзначу оборонців неба Київщини, 96 київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Дякую! Всі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені", - заначив лідер держави.

Patriot в Україні

Наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot: одну передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

16 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. Система Patriot збила всі 6 "кинджалів", які окупанти скерували на столицю України.

Британська розвідка зазначила, що вразливість "кинджалів" стала несподіванкою для РФ, адже окупанти позиціонували їх як зброю, яку неможливо уразити жодною системою ППО.

За даними WSJ, Україна до кінця 2024 року, ймовірно, отримає ще п'ять систем Patriot.