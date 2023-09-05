Журналіст Цимбалюк: Ердоган був в Путіна як посланець Заходу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін став невиїзним з території Росії після рішення суду у Гаазі. І Ердоган мусив перетнути Чорне море, щоб його побачити. Момент у тому, що після рішення цієї судової інстанції Путін жодного разу не залишав територію РФ для зустрічі з іноземними лідерами, тільки до нього приїжджали. А щодо візиту Ердогана, я все-таки розглядаю його як посланця колективного Заходу. Зрозуміло, що Ердоган завжди свій профіт буде враховувати, але не виключаю, що якісь речі, позиції були донесені Володимиру Путіну від Заходу", - зауважив журналіст.



Роман Цимбалюк додав, що Ердоган зараз єдиний, хто спілкується з Путіним. Раніше на цю роль претендував Макрон, так само і Шольц.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках чорноморської ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася в липні.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, а ціна на зерно у світі піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ. Вони обговорили "зернову угоду" та шляхи досягнення миру в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.

4 вересня Ердоган за підсумками зустрічі з Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи.

5 вересня президент Туреччини заявив, що на горизонті немає "жодної обнадійливої перспективи миру" у війні Росії проти України