Зінченко допоміг "Арсеналу" розбити ПСВ у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців та відіграв на лівому фланзі оборони 59 хвилин.

"Арсенал" ще у першому таймі забив три голи - відзначилися Букайо Сака, Леандро Троссард та Габріель Жезус. На 71-й хвилині четвертий гол у ворота нідерландців відправив Мартін Едегор.

"Арсенал" переміг ПСВ з рахунком 4:0 та набрав 3 очки. По 1 очку мають французький "Ланс" та іспанська "Севілья", які зіграли внічию 1:1. У ПСВ - 0 балів.

Як "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився у Гамбурзі португальському "Порту" з рахунком 1:3. В іншому матчі групи H, в якій вступають чемпіони України, іспанська "Барселона" розгромила бельгійський "Антверпен" – 5:0.

Ліга чемпіонів

1-й тур

Група B

20 вересня

"Арсенал" (Англія) - ПСВ (Нідерланди) 4:0

Голи: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Едегор, 71