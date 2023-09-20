Зінченко допоміг "Арсеналу" розбити ПСВ у Лізі чемпіонів
Український футболіст Олександр Зінченко зіграв за англійський "Арсенал" у переможному матчі Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців та відіграв на лівому фланзі оборони 59 хвилин.
"Арсенал" ще у першому таймі забив три голи - відзначилися Букайо Сака, Леандро Троссард та Габріель Жезус. На 71-й хвилині четвертий гол у ворота нідерландців відправив Мартін Едегор.
"Арсенал" переміг ПСВ з рахунком 4:0 та набрав 3 очки. По 1 очку мають французький "Ланс" та іспанська "Севілья", які зіграли внічию 1:1. У ПСВ - 0 балів.
Як "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів
У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився у Гамбурзі португальському "Порту" з рахунком 1:3. В іншому матчі групи H, в якій вступають чемпіони України, іспанська "Барселона" розгромила бельгійський "Антверпен" – 5:0.
Ліга чемпіонів
1-й тур
Група B
20 вересня
"Арсенал" (Англія) - ПСВ (Нідерланди) 4:0
Голи: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Едегор, 71
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