Зінченко, Лунін та компанія: хто вже вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Група A

Перемогу у квартеті здобула мюнхенська "Баварія", яка набрала у 6 матчах 16 балів. У плей-офф також вийшов данський "Копенгаген", у них 8 очок.

Головна сенсація групи - це "Манчестер Юнайтед". Англійці з 4 очками посіли 4 позицію і завершили для себе єврокубковий сезон. "Галатасарай" - третій - зіграє у Лізі Європи.

Група B

Лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка набрав 13 балів і з першої позиції вийшов у плей-офф ЛЧ. В 1/8 фіналу також зіграє ПСВ. Французький "Ланс" продовжить виступи у Лізі Європи.

Для "Севільї" єврокубки завершені.

Група C

Мадридський "Реал", чиї ворота захищає Андрій Лунін, виграв 6 з 6 матчів групового етапу. "Наполі" посів другу позицію з 10 балами.

Берлінський "Уніон" посів 4 позицію, а португальська "Брага" - третя - зіграє у Лізі Європи.

Група D

"Реал Сосьєдад" та "Інтер" набрали по 12 очок, але за додатковими показниками найкращими у квартеті стали іспанці.

"Бенфіка", де у воротах грає Анатолій Трубін, стала третьою і далі змагатиметься у Лізі Європи.

"Зальцбург" завершив єврокубковий сезон.

Група E

Хоча матчі 6-го туру будуть зіграні лише ввечері серед, 13 грудня, у цій групі вже немає сильної інтриги. "Атлетико" та "Лаціо" гарантували собі місце в 1/8 фіналу ЛЧ, а "Феєноорд" гратиме у Лізі Європи.

"Селтик" вже немає шансів на місце вище ніж 4.

Група F

У "квартеті смерті" ще нічого не зрозуміло. Лише "Борусія", яка очолює групу з 10 балами, може спокійно провести 6-й тур, бо вже гарантувала собі 1/8 фіналу.

ПСЖ з 7 очками йде другим, "Ньюкасл" і "Мілан" ділять 3-4 місце, у команд по 5 балів.

Ввечері 13 грудня "Мілан" гратиме з "Ньюкаслом", а ПСЖ з "Борусією".

Група G

Одна з груп, де вже все визначено. "Манчестер Сіті" виграв 5 з 5 матчів і гарантував собі плей-офф. "Лейпциг" - другий - 9 очок - теж гарантоване місце в наступному раунді.

У Лізі Європи зіграє "Янг Бойз". Для "Црвени Звезди" сезон закінчений.

Група H

Після 5-го туру "Шахтар" має 9 очок та посідає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та вже гарантовано зайняв останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка має 12 балів та гарантувала собі місце у плей-офф ЛЧ.

"Порту", як і "Шахтар", має 9 очок, але випереджає українців за додатковими показниками. Команди розіграють між собою путівку в 1/16 фіналу ЛЧ.

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.