Про це інформує Польське Радіо.

"У своїй воєнній пропаганді Москва виділяється розпалюванням ненависті, наклепу та зневаги до всього українського. Ми сьогодні побачили, що вона не закінчується на людях, а поширюється на пам'ятники, театри, школи, молодіжні центри та кладовища. На наших очах їх руйнують та плюндрують. Це не військові цілі, якщо тільки метою не є знищення нації", - стверджував Щерський.

Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський під час засідання Ради Безпеки Об’єднаних Націй, присвяченого воєнному знищенню культурної спадщини в Україні, заявив, що знищення культурних цінностей України є свідомим і жорстоким актом Москви.

"Якщо агресор відмовляє народові, на який напав, у праві на існування, то як це ще можна назвати, як не тотальною війною? А доля сотень серйозно пошкоджених або зруйнованих об’єктів культури доводить, що російська агресія справді є тотальною війною.

Притягнення Росії до відповідальності за всі злочини, скоєні в Україні, в тому числі проти її культурної спадщини, вимагає, аби українці отримали відповідні військові репарації, які полегшать тягар відновлення їхньої батьківщини. Ми закликаємо все міжнародне товариство йти до цієї мети", - ствердив польський посол в ООН.

На цій зустрічі виступаючи по відеозв'язку заступниця міністра культури України Катерина Чуєва розповіла, що за словами Путіна, українська культура і національна ідентичність - метою війни.

Нині російські окупанти обстріляли та пошкодили 423 культурні об’єкти в Україні - це 128 пам’ятників, 127 місць поклоніння, 46 меморіалів, 33 музеї та 59 театрів, кінотеатрів та бібліотек.

"У Польщі ми дуже чутливі до питання знищення культурної спадщини, головним чином через бурхливу історію нашої країни. Ми ділимося нашими знаннями з повною віддачею та надаємо всю необхідну підтримку у відбудові, і я дуже пишаюся відкриттям Польського центру допомоги культурі в Україні", – додав Щерський.

Нардепка Піпа заявила, що у російській культурі герой може бути або вбивцею, або жертвою, це не є близьким ні Україні, ні світу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb