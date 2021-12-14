Знижують ризик госпіталізації або смерті на 89%, - Pfizer про свої таблетки від COVID-19
Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що аналіз її таблеток проти COVID-19 показав майже 90% ефективність при запобіганні госпіталізацій та смерті у пацієнтів групи ризику
Про це повідомляє Reuters.
"Ця новина є додатковим підтвердженням того, що наш препарат, якщо він буде дозволений або схвалений, може істотно вплинути на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у скороченні госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження", - сказав очільник Pfizer Альберта Бурла.
Клінічні дослідження проводилися на основі даних 1000 осіб. Ніхто з учасників, яких лікували таблетками Pfizer, не помер, у порівнянні з 12 смертями тих, кому давали плацебо.
Наразі Pfizer очікує на схвалення ліків Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
- Нагадаємо, 8 грудня лабораторні тести у Південній Африці продемонстрували, що антитіла вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти COVID-штаму "Омікрон".
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