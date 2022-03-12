Унаслідок російських обстрілів у Кремінній загинула людина, ще двоє постраждали, Сєвєродонецьку і Рубіжному спалахнули пожежі

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, внаслідок обстрілів в Сєвєродонецьку сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл, квартири у багатоповерховому будинку, магазину та гаражу. Рятувальники ліквідовують пожежі. Тривають обстріли.

Крім того, обстріли спровокували загоряння 11 приватних будинків та однієї квартири в Рубіжному. Також унаслідок ворожих обстрілів горять цехи трубного заводу і картонно-тарного комбінату. Рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають населенню вибратися з підвалів. При цьому обстріл міста не припиняється.

У м. Кремінна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю. На місці події рятувальники виявили одну загиблу особу і двох постраждалих.