Унаслідок російських обстрілів у Кремінній загинула людина, ще двоє постраждали, Сєвєродонецьку і Рубіжному спалахнули пожежі
На Луганщині російські обстріли стали причиною пожеж, загибелі та поранень мирних жителів
Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, внаслідок обстрілів в Сєвєродонецьку сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл, квартири у багатоповерховому будинку, магазину та гаражу. Рятувальники ліквідовують пожежі. Тривають обстріли.
Крім того, обстріли спровокували загоряння 11 приватних будинків та однієї квартири в Рубіжному. Також унаслідок ворожих обстрілів горять цехи трубного заводу і картонно-тарного комбінату. Рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають населенню вибратися з підвалів. При цьому обстріл міста не припиняється.
У м. Кремінна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю. На місці події рятувальники виявили одну загиблу особу і двох постраждалих.
- Нагадаємо, що 9 березня окупанти завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк, є загиблі.
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