"Зоря" розтрощила "Брейдаблік" у завершальному матчі Ліги конференцій
У 6-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" впевнено перемогла ісландський "Брейдаблік"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Зорі" з рахунком 4:0. У ворота "Брейдабліка" забили Едуардо Герреро, Петар Мічин та Ігор Горбач.
Ще один м'яч для "Зорі" забив Дамір Мумінович, захисник ісландців відзначився голом у власні ворота.
Цей матч вже не мав значення для "Зорі". Команда достроково втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги конференцій. За 6 матчів українці здобули 7 очок і посіли в групі B третю позицію.
"Брейдаблік" програв усі матчі та став четвертим. З першого місця в наступний раунд вийшов "Маккабі Тель-Авів", у них 15 очок. "Гент" - другий - 13 балів.
Ліга конференцій
5-й тур
14 грудня
"Зоря" (Україна) - "Брейдаблік" (Ісландія) 4:0
Голи: Геррео, 2, Мумінович, 11 (авт.), Мічин, 19, Горбач, 76
Як "Зоря" грає у єврокубках
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Після цього луганці двічі програли "Маккабі з Тель-Авіву - 1:3, та 2:3.
У четвер, 30 листопада, у 5-му турі ліги конференцій "Зоря" поступилася в гостях бельгійському "Генту" та втратила шанси на вихід з групи.
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
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