"Зробила величезні кроки вперед": голова Єврокомісії пояснила, чому Україна має якнайшвидше отримати статус кандидата в ЄС
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати статус кандидата на вступ до ЄС, адже країна зробила велику роботу за вісім років
Про це передає німецький телеканал ARD.
За її словами, рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата засноване на даних, фактах і підготовчій роботі, яку країна виконала за 8 років.
"Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивне рішення (Європейської ради, - ред.), отримаємо підтримку, курс тепер заданий. Звичайно, це історичне рішення, яке зараз також має прийняти Європейська рада, але підготовка йде добре. Україна зробила величезні кроки вперед", - наголосила Урсула фон дер Ляйєн.
Вона зауважила, що "Україна - це міцна парламентська демократія".
Фон дер Ляйєн також сказала, що в ЄС "хочуть бачити ще більше реформ". Проте вона зазначила, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийняття до спільноти успішним і як скоро це станеться.
"У цих державах все залежить від того, наскільки швидко піде цей процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні довести, що вони відповідають Європейському союзу. Тоді і процес йде швидше, це не зовсім жорсткий процес", - додала голова Єврокомісії.
Як приклад вона навела Туреччину і Словаччину, яким в 1999 році були дані перспективи вступу в ЄС. Словаччина багато працювала і у 2004 році стала членом ЄС. З іншого боку, сьогодні Туреччина знаходиться далі від ЄС, ніж у той період.
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Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
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