Про це передає німецький телеканал ARD.

За її словами, рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата засноване на даних, фактах і підготовчій роботі, яку країна виконала за 8 років.

"Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивне рішення (Європейської ради, - ред.), отримаємо підтримку, курс тепер заданий. Звичайно, це історичне рішення, яке зараз також має прийняти Європейська рада, але підготовка йде добре. Україна зробила величезні кроки вперед", - наголосила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона зауважила, що "Україна - це міцна парламентська демократія".

Фон дер Ляйєн також сказала, що в ЄС "хочуть бачити ще більше реформ". Проте вона зазначила, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийняття до спільноти успішним і як скоро це станеться.

"У цих державах все залежить від того, наскільки швидко піде цей процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні довести, що вони відповідають Європейському союзу. Тоді і процес йде швидше, це не зовсім жорсткий процес", - додала голова Єврокомісії.

Як приклад вона навела Туреччину і Словаччину, яким в 1999 році були дані перспективи вступу в ЄС. Словаччина багато працювала і у 2004 році стала членом ЄС. З іншого боку, сьогодні Туреччина знаходиться далі від ЄС, ніж у той період.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав шість переваг, які отримає Україна, коли отримає статус кандидата у члени ЄС.

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