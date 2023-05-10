Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної та Білогорівки, противник намагається відтіснити ЗСУ до Лимана, але успіху не має. Тривають артилерійські дуелі. Ворог знову застосовує С-300 по наших тилах та шляхам забезпечення", - зазначив Власенко.

За його словами, ЗСУ активно контратакують у районах Кремінної та Білогорівки.

"На Сватівському напрямку противник перебуває в обороні. "Снарядного голоду" з боку РФ не відчуваємо. Ворогу не вистачає потужностей, щоб змінити лінію зіткнення. ЗСУ активно контратакують у районах Кремінної та Білогорівки", - підкреслив Власенко.