ЗСУ активно контратакують у районах Кремінної та Білогорівки, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що ворогу не вдається змінити лінію зіткнення на Луганському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної та Білогорівки, противник намагається відтіснити ЗСУ до Лимана, але успіху не має. Тривають артилерійські дуелі. Ворог знову застосовує С-300 по наших тилах та шляхам забезпечення", - зазначив Власенко.
За його словами, ЗСУ активно контратакують у районах Кремінної та Білогорівки.
"На Сватівському напрямку противник перебуває в обороні. "Снарядного голоду" з боку РФ не відчуваємо. Ворогу не вистачає потужностей, щоб змінити лінію зіткнення. ЗСУ активно контратакують у районах Кремінної та Білогорівки", - підкреслив Власенко.
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