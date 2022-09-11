ЗСУ показали, як росіяни тікають зі Старобільська в бік Луганська
Українські військові оприлюднили відео втечі російських загарбників зі Старобільська в бік тимчасово окупованого Луганська
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Луганщина. Околиці Старобільська. Росіяни тікають в бік Луганська", - ідеться в дописі.
- 11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку росіяни з награбованим тікають зі Сватового на Луганщині та частково із Херсонщини.
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