Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Луганщина. Околиці Старобільська. Росіяни тікають в бік Луганська", - ідеться в дописі.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку росіяни з награбованим тікають зі Сватового на Луганщині та частково із Херсонщини.

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