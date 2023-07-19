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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ розміновують території вручну там, де не може пройти наявна техніка, - майор Шершень

19 липня, 2023 середа
12:10
Війна з Росією інженерна машина HMMWV

Сили оборони України не тільки вручну проводять розмінування під час наступу, але це є основним способом. Також застосовуються інженерні машини HMMWV

Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень.

Він відповів на питання про те, чи є техніка для розмінування під час наступу.

"Є рішення однозначно, з останніх прикладів - в межах угруповання "Таврія" дуже активно використовуються броньовані HMMWV. Вони застосовуються саме для проходження тотального мінування. Ми знаємо, як з цим боротися. Наразі основне - це те, про що ви говорили. Піша тропа, треба її пройти і наші бійці мають засоби індивідуального розмінування. Ми цим користуємось там, де не може пройти техніка", - заявив Шершень.

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Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.

Станом на 17 липня від початку контрнаступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили майже 180 км² території.

18 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень заявив, що Сили оборони України ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області - ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту.

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