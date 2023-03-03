Про це повідомили в facebook у п'ятницю, 3 березня.

Зокрема повідомляється, що Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім цього, українські військові збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу "ZALA".

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

"Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі", - йдеться у дописі.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Старикове, Атинське, Павлівка, Рясне Сумської області та районів близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне.

Куп’янський та Лиманський напрямки: артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Сіверськ і Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з районом ведення бойових дій, зокрема, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Північне Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів. Зокрема це - Времівка, Новосілка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Білозерка і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків на Миколаївщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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На Луганщині окупанти позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів

У дописі повідомляється, що на Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви.

Зокрема зазначається, що у населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів.

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"Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші", - йдеться у дописі.