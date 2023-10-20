ЗСУ завдали ворогу значних втрат під Авдіївкою за співвідношення сил 1:3 на користь росіян, - експерт Селезньов
Більшість ворожих втрат відбулось саме в районі Авдіївки, при співвідношенні сил та засобів 1:3 на користь окупантів
Про це розповів військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо".
"В основному українська 110 окрема механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка веде оборонні бої на цьому напрямку. Їй протистоять підрозділи щонайменше трьох російських бригад. Але поступово особовий склад ворожої армії перетворюється на попіл, завдяки вправній роботі усіх складових українських Сил оборони", - повідомив Селезньов.
За його словами, генерали РФ вирішили, що зможуть повторити кейс захоплення Бахмуту в Авдіївці, але для досягнення відповідних успіхів у російської армії шансів мало.
"Росія не враховує очевидний факт. Оборонні захисні фортифікаційні споруди навколо Авдіївки будувалися ще з 2014р., розчавити їх ворожій армії буде важко. Кілька днів тому, лише в районі Красногорівки, атакуючи великими силами, окупанти втратили 63 одиниці своєї бронетехніки", - зазначив військовий експерт.
Зараз ворог намагається відволікати увагу Генштабу ЗСУ, каже Селезньов.
"Росіяни намагаються розтягнути ресурси українських Сил оборони на різні напрямки. Тому атакують там, де мають можливість. Вони відправляють всі додаткові ресурси туди, де мають невеликі успіхи, щоб розвивати успіх на тих чи інших ділянках фронту", - підсумував військовий експерт Селезньов.
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16 жовтня ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.
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Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.
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В Авдіївку з міркувань безпеки перестали завозити гуманітарну допомогу.
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19 жовтня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів роботу на найскладніших Авдіївському та Куп'янському напрямках.
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