ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 над Херсонщиною 

Про це оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.

"В небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25. В районі Мурахівки, на Миколаївщині - зупинено спробу повітряної розвідки окупантів - збито два "Орлани-10", - повідомили в ОК "Південь".

Протягом бойового дня, 20 вересня, українська авіація завдала 7 ударів по ворогу.

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