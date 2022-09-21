ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 над Херсонщиною
У небі над Херсонською областю українська ППО збила російський штурмовик Су-25
Про це оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.
"В небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25. В районі Мурахівки, на Миколаївщині - зупинено спробу повітряної розвідки окупантів - збито два "Орлани-10", - повідомили в ОК "Південь".
Протягом бойового дня, 20 вересня, українська авіація завдала 7 ударів по ворогу.
- У вівторок, 20 вересня, українські захисники провели низку вдалих ударів по базуваннях і скупченню окупантів на Херсонщині.
- Російська армія застосовує іранські дрони-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема і в тих місцях, які розташовані віддалено від лінії фронту.
- Українська артилерія завдала удару по пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.
- Оперативне командування "Південь" попередило, що у Чорному морі вирує шторм і через це українцям, які живуть біля узбережжя, загрожує мінна небезпека.
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