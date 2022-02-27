ЗСУ знищили танкову роту росіян в Прилуках на Чернігівщині
Українське військо знищило російську танкову роту в Чернігівській області
Про це заявили у Сухопутних військах ЗСУ в Facebook.
"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі Прилук знищено танкову роту армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться у повідомленні.
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