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Звинувачення Петра Порошенка є нікчемними та бездоказовими, - Безсмертний

15 січня, 2022 субота
16:31
Суспільство Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що звинувачення 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді є бездоказовими та нікчемними, які можуть призвести до внутрішнього конфлікту між суспільством та владою

Таку думку політик висловив в ефірі програм “Студія Захід з Антіном Борковським” на телеканалі Еспресо.TV.

“Мушу сказати дві речі. Перше, що стосується звинувачень і документу претензій щодо 5-го президента України Петра Порошенка. Це абсолютно нікчемні та бездоказові звинувачення. І я, коли читаючи такі речі, розумію, що хтось підкидаючи такі речі президенту Зеленському, явно провокує внутрішній конфлікт. Яким може скористатись сусід, який вже стоїть з військами біля наших кордонів. Тому, якщо у влади залишилось трішки розуму, то все це навколо Порошенка потрібно припинити”, - вважає Безсмертний

Дипломат зауважив, що переслідування 5-го президента України Петра Порошенка рано, чи пізно виллється в конфлікт суспільства та влади. На думку Безсмертного, Зеленському потрібно більше уваги приділяти ймовірному вторгненні Російської Федерації на територію України

“Про Україну цього тижня говорили багато. Рішення ж не приймають без України. Це позиція Заходу. Зараз я найбільше остерігаюсь наступної зустрічі в Відні. Оскільки дуже важливо, щоб Україна не просто була там присутня, а вона чітко задекларувала свою позицію. Бо якщо там пролунає позиція, що готові сідати за стіл і говорити про чергову зустріч з Росією, це зруйнує всю ту модель, яка зараз вибудовується. Для нас зараз дуже важливо, щоб Захід витримав ту позицію, яку він зайняв”, - додав Безсмертний

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Роман Безсмертний
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
політичні репресії
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Студія Захід
вибіркове правосуддя
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