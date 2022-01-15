Звинувачення Петра Порошенка є нікчемними та бездоказовими, - Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що звинувачення 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді є бездоказовими та нікчемними, які можуть призвести до внутрішнього конфлікту між суспільством та владою
Таку думку політик висловив в ефірі програм “Студія Захід з Антіном Борковським” на телеканалі Еспресо.TV.
“Мушу сказати дві речі. Перше, що стосується звинувачень і документу претензій щодо 5-го президента України Петра Порошенка. Це абсолютно нікчемні та бездоказові звинувачення. І я, коли читаючи такі речі, розумію, що хтось підкидаючи такі речі президенту Зеленському, явно провокує внутрішній конфлікт. Яким може скористатись сусід, який вже стоїть з військами біля наших кордонів. Тому, якщо у влади залишилось трішки розуму, то все це навколо Порошенка потрібно припинити”, - вважає Безсмертний
Дипломат зауважив, що переслідування 5-го президента України Петра Порошенка рано, чи пізно виллється в конфлікт суспільства та влади. На думку Безсмертного, Зеленському потрібно більше уваги приділяти ймовірному вторгненні Російської Федерації на територію України
“Про Україну цього тижня говорили багато. Рішення ж не приймають без України. Це позиція Заходу. Зараз я найбільше остерігаюсь наступної зустрічі в Відні. Оскільки дуже важливо, щоб Україна не просто була там присутня, а вона чітко задекларувала свою позицію. Бо якщо там пролунає позиція, що готові сідати за стіл і говорити про чергову зустріч з Росією, це зруйнує всю ту модель, яка зараз вибудовується. Для нас зараз дуже важливо, щоб Захід витримав ту позицію, яку він зайняв”, - додав Безсмертний
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду
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