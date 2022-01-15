Звинувачення Петра Порошенка є нікчемними та бездоказовими, - Безсмертний

Таку думку політик висловив в ефірі програм “Студія Захід з Антіном Борковським” на телеканалі Еспресо.TV.



“Мушу сказати дві речі. Перше, що стосується звинувачень і документу претензій щодо 5-го президента України Петра Порошенка. Це абсолютно нікчемні та бездоказові звинувачення. І я, коли читаючи такі речі, розумію, що хтось підкидаючи такі речі президенту Зеленському, явно провокує внутрішній конфлікт. Яким може скористатись сусід, який вже стоїть з військами біля наших кордонів. Тому, якщо у влади залишилось трішки розуму, то все це навколо Порошенка потрібно припинити”, - вважає Безсмертний



Дипломат зауважив, що переслідування 5-го президента України Петра Порошенка рано, чи пізно виллється в конфлікт суспільства та влади. На думку Безсмертного, Зеленському потрібно більше уваги приділяти ймовірному вторгненні Російської Федерації на територію України



“Про Україну цього тижня говорили багато. Рішення ж не приймають без України. Це позиція Заходу. Зараз я найбільше остерігаюсь наступної зустрічі в Відні. Оскільки дуже важливо, щоб Україна не просто була там присутня, а вона чітко задекларувала свою позицію. Бо якщо там пролунає позиція, що готові сідати за стіл і говорити про чергову зустріч з Росією, це зруйнує всю ту модель, яка зараз вибудовується. Для нас зараз дуже важливо, щоб Захід витримав ту позицію, яку він зайняв”, - додав Безсмертний

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