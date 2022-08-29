English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією З'явилися супутникові знімки понтонної переправи, яку окупанти будують через Дніпро впритул до Антонівського мосту

З'явилися супутникові знімки понтонної переправи, яку окупанти будують через Дніпро впритул до Антонівського мосту

29 серпня, 2022 понедiлок
06:53
війна з Росією Супутникові знімки понтонної переправи біля Антонівського моста

У Херсонській області окупаційні війська намагаються звести понтонну переправу через Дніпро впритул до Антонівського мосту

Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.

Станом на 27 серпня військам РФ вдалося збудували 620 метрів переправи - майже до середини мосту.

Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані ще 19 серпня.

Раніше про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Наголошувалося, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ.

"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і Сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом", - додавали британські розвідники.

  • 3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.
  • Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.
  • Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються "традиційні вибухи", а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти  під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.
  • Згодом у мережу виклали фотографію, зняту супутником Planet Labs 26 серпня, невдовзі після того, як з'явилися повідомлення про нові вибухи в районі Антонівського мосту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Дніпро
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
27 серпня, 2022 субота
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
окупанти
25 серпня, 2022 четвер
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
Путін
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
29 серпня
07:46
окупанти рф
Окупанти безуспішно вели штурмові дії та наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського, - Генштаб ЗСУ
06:20
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
РФ намагається перешкоджати візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану, - ISW
05:57
Михайло Подоляк
Подоляк: Російські спроби анексувати території України шляхом псевдореферендумів не спрацюють
05:40
російські кораблі у Чорному морі
Росія тримає напоготові 20 ракет "Калібр" у Чорному морі, - ОК "Південь"
05:22
трофейний ураган
ЗСУ знищили 41 окупанта, а також ворожі "Панцир-С1", "Ураган" й Т-72
01:53
сирени, оповіщення, гучномовець
В Івано-Франківську відновили систему оповіщення про повітряні тривоги
01:31
Велика Британія
Українським біженцям у Британії не продовжуватимуть програму компенсації житла, - The Guardian
01:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росія намагається заперечувати небезпеку ядерної катастрофи на ЗАЕС, - держдеп США
00:28
тепло-труба
На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, - голова Нафтогазу
00:12
обстріл Енергодара
Окупанти обстрілюють Енергодар: у місті почалася пожежа
2022, неділя
28 серпня
23:44
російські війська окупанти
Понад 200 прильотів за шість годин: окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області
23:20
окупанти орки танк рф
Намагались схилити до співпраці: Окупанти зґвалтували виховательку, а коли вона звернулась до "поліції" її викрали й вбили, - журналіст Буткевич
22:33
Ексклюзив
Володимир Огризко
Путіну потрібні переговори, щоб відновити військові сили, - ексочільник МЗС Огризко
22:17
Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах: Зеленський про обстріли Запоріжжя, Оріхова й Харкова
22:05
Мангушев з Гіркіним
"Не може бути жодного примирення. Україна має бути деукраїнізована", - ватажок російської ПВК ENOT corp Мангушев
21:43
обстріл Дніпропетровщини
Гатили "градами", "ураганами", "смерчами" й важкою артилерією: окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини, загинула жінка
21:41
Аналітика
Сергій Згурець
У Росії потенціал набору військових - 1,5 млн осіб, але ніхто не хоче бути м'ясом. Колонка Сергія Згурця
21:21
Північний потік газ
Голова МЗС Німеччини виступила проти запуску "Північного потоку - 2"
21:12
На Харківщині триває наступ Росії на Україну
Російські окупанти нанесли два ракетні удари по центру Харкова: пошкоджено адмінбудівлю, - Терехов
20:47
Старт крилатих ракет
Росіяни вдарили ракетами по військовому об'єкту поблизу Сарн. Попередньо, без жертв
20:39
українська церква
Головний храм Корюківки на Чернігівщині перейшов у ПЦУ
20:37
Ту-22М
Після 19:00 у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні, - "Білоруський гаюн"
20:20
Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України зупинили просування російських військових біля п’ятьох сіл на Харківщині й Донеччині
20:10
церква віра
У Сарнах священик Московського патріархату звинувачує рідних загиблих на фронті, - ЗМІ
19:47
Інтерв’ю
техніка для ЗСУ, Порошенко
Українці повинні сконцентрувати сили в одному місці і прорвати лінію фронту, інакше перемоги не буде – військовий експерт Глен Грант
19:29
"Відкрити Європі Україну": У вересні стартує культурно-дипломатичний тур по Європі
19:18
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Противника вже можна взяти в оперативне оточення на південному плацдармі, - полковник СБУ Костенко
19:13
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов
19:09
Ексклюзив
Євросоюз
ЄС зробить видачу віз для росіян дуже важкою процедурою, - ексочільник МЗС Хандогій
19:07
Нарада в режимі "таємно": Зеленський зустрівся з представниками сектору оборони й безпеки
19:00
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: "Дніпро-1" розгромив "Динамо", результати інших матчів 2-го туру
18:59
Ексклюзив
Ярослав Грицак
Ми маємо певні загрози "зеленого" авторитаризму, відсутність Еспресо в загальнонаціональному марафоні це показує, - історик Грицак
18:30
Верховна Рада
Рада планує збільшити видатки для Міноборони на 2 млрд грн
18:03
Інтерв’ю
Путін
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
17:57
Велика Британія
40% українських біженців у Великій Британії вже працевлаштувалися
17:44
Ексклюзив
окупанти рф орки
Відверта втеча росіян з позицій може призвести до ескалації конфлікту, треба перемолоти ресурси Росії, - генерал-майор запасу Чумак
17:30
Поблизу Алупки спрацювала ППО
Поблизу Алупки спрацювала ППО. Загорівся ліс, - росЗМІ
17:14
Росія збільшує мобілізаційні резерви
У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію, - ГУР
17:00
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Росіяни на окупованому Запоріжжі збирають підписи на "виплату соцдопомоги", після цього можуть оголосити, що псевдореферендум відбувся, - депутатка райради Сисоєва
16:53
Гіпноз
Російська пропаганда каже, що спецслужби України застосовують гіпноз
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV