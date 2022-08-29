Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.

Станом на 27 серпня військам РФ вдалося збудували 620 метрів переправи - майже до середини мосту.

Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані ще 19 серпня.

Раніше про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Наголошувалося, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ.

"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і Сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом", - додавали британські розвідники.

3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.

Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.

Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються "традиційні вибухи", а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.

Згодом у мережу виклали фотографію, зняту супутником Planet Labs 26 серпня, невдовзі після того, як з'явилися повідомлення про нові вибухи в районі Антонівського мосту.

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