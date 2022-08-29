З'явилися супутникові знімки понтонної переправи, яку окупанти будують через Дніпро впритул до Антонівського мосту
У Херсонській області окупаційні війська намагаються звести понтонну переправу через Дніпро впритул до Антонівського мосту
Про це повідомляють "Схеми".
Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.
Станом на 27 серпня військам РФ вдалося збудували 620 метрів переправи - майже до середини мосту.
Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані ще 19 серпня.
Раніше про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Наголошувалося, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ.
"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і Сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом", - додавали британські розвідники.
- 3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.
- Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.
- Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються "традиційні вибухи", а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.
- Згодом у мережу виклали фотографію, зняту супутником Planet Labs 26 серпня, невдовзі після того, як з'явилися повідомлення про нові вибухи в районі Антонівського мосту.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе