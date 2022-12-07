31 пакунок у 15 країнах: українським дипломатам продовжують надсилати погрози

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, упродовж тижня українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.

Окрім посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Данії та консульства в Гданську, у які за дві останні доби надійшли підозрілі пакунки, погрози загалом вже отримали українські дипломати в Австрії (1), Ватикані (1), Данії (1), Іспанії (5), Італії (4), Казахстані (1), Нідерландах (1), Польщі (6), Португалії (2), Румунії (2), США (1), Угорщині (2), Франції (1), Хорватії (1), Чехії (2).

"На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції", – повідомив Дмитро Кулеба.

ВІн додав, що перебуває на постійному зв'язку з колегами-міністрами закордонних справ, українські диппредставництва також взаємодіють із іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз.

"Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу", – зауважив очільник українського МЗС.

Однак, з його слів, залякати українську дипломатію нікому не вдасться.