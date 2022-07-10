3/4 громад на Запоріжжі окуповані ворогом, - боєць Легіону Свободи Денисов
Боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов розповів, що на Запорізькому напрямку збільшилася кількість громад, які перебувають в окупації
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Запорізькому напрямку складна. Збільшилася кількість громад в області, які перебувають у зоні бойових дій, які в оточенні, або окуповані. Додалася Таврійська громада. Загалом з 67 громад Запоріжжя 53 громади окуповані, тобто 3/4", - наголосив Денисов.
Також боєць Легіону Свободи додав, що найскладніша ситуація у Василівському районі Запорізької області.
"Російські окупанти обстрілюють населені пункти Василівського району. Найбільше страждає Оріхівська, Степногірська громада. Були повідомлення, що у Водянській громаді посеред місцевого ринку окупанти розмістили РСЗВ і звідти гатили по позиціях українських захисників", - підкреслив Денисов.
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