3/4 громад на Запоріжжі окуповані ворогом, - боєць Легіону Свободи Денисов

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Запорізькому напрямку складна. Збільшилася кількість громад в області, які перебувають у зоні бойових дій, які в оточенні, або окуповані. Додалася Таврійська громада. Загалом з 67 громад Запоріжжя 53 громади окуповані, тобто 3/4", - наголосив Денисов.

Також боєць Легіону Свободи додав, що найскладніша ситуація у Василівському районі Запорізької області.

"Російські окупанти обстрілюють населені пункти Василівського району. Найбільше страждає Оріхівська, Степногірська громада. Були повідомлення, що у Водянській громаді посеред місцевого ринку окупанти розмістили РСЗВ і звідти гатили по позиціях українських захисників", - підкреслив Денисов.

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