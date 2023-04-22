34 німецьких дипломати покинуть Росію, - Bild
На тлі висилки російських представників із Німеччини повідомляється, що 34 німецьких дипломати мають покинути Москву
Про це пише Bild.
За даними видання 34 з 90 німецьких дипломатів, які все ще перебувають у Москві, повинні будуть покинути Росію.
"Міністерство закордонних справ Росії оголосило про контрзаходи. Відповідно, німецькі дипломати також будуть вислані з РФ", - зазначили в Bild.
- Нагадаємо, 22 квітня Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів: з Москви до німецької столиці вилетів літак зі спеціальним дипломатичним дозволом. Тоді ж МЗС Росії заявили, що Берлін "продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин".
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