34 німецьких дипломати покинуть Росію, - Bild

Про це пише Bild.

За даними видання 34 з 90 німецьких дипломатів, які все ще перебувають у Москві, повинні будуть покинути Росію.

"Міністерство закордонних справ Росії оголосило про контрзаходи. Відповідно, німецькі дипломати також будуть вислані з РФ", - зазначили в Bild.