Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, інформує "Європейська правда".

"Ширше кажучи, коли йдеться чи то про танки, чи то про протиповітряну оборону, чи про артилерію – все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими союзниками й партнерами. Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань України, і я очікую, що там це теж буде обговорюватись", – зазначив він.

На питання про позицію Пентагону щодо постачання Україні танків Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві "абсолютно підтримують усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники й партнери, зокрема танки".

"Знову-таки, в цей розрахунок входять здатність здійснити навчання цим засобам, їхня підтримка в робочому стані. Це частина будь-якої дискусії незалежно від того, чи йдеться про США, чи про наших партнерів. Та ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевагу на полі бою", – підкреслив представник Пентагону.

Нагадаємо, досі жодна країна не поставила в Україну танки західного виробництва. Напередодні стало відомо, що Польща готова передати Україні танки Leopard, які стоять на озброєнні польської армії. Водночас у Лондоні повідомили про плани передачі танків Challenger, а у Вашингтоні – про готовність відправити БМП Bradley.

Також сьогодні, 12 січня, Фінляндія заявила, що готова долучитися до передачі танків Leopard, якщо буде створено європейський проєкт допомоги Україні.

Експерти зазначають, що питання з танками вирішиться на зустрічі у форматі Рамштайн, а очільник РНБО Данілов запевнив, що українські воїни опанують Leopard за лічені тижні.

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