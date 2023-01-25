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Головна Світ Америка не отримувала повідомлень про готовність Німеччини відправити танки ЗСУ, - Держдеп

Америка не отримувала повідомлень про готовність Німеччини відправити танки ЗСУ, - Держдеп

25 січня, 2023 середа
06:20
Світ Держдеп США

У Державному департаменті США не мають офіційних підтверджень з боку Німеччини про готовність ухвалити рішення, яке дозволило б відправку в Україну танків Leopard

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

Коментуючи інформацію про готовність уряду Німеччини дозволити передачу танків Україні Прайс сказав: "Я бачив різні повідомлення про це і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді".

Він наголосив на необхідності можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.

  • Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
  • Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. А Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.
  • Згодом німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall заявив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.
  • 24 січня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".
  • А Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати Leopard 2 Україні.
  • Також стало відомо, що за підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
  • Цього ж дня видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц може оголосити 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що світу необхідно бачити реальність, а дискусії щодо надання Україні танків завершувати рішеннями.

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Німеччина
США
допомога Україні
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