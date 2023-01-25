Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

Коментуючи інформацію про готовність уряду Німеччини дозволити передачу танків Україні Прайс сказав: "Я бачив різні повідомлення про це і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді".

Він наголосив на необхідності можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. А Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Згодом німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall заявив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

24 січня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".

А Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати Leopard 2 Україні.

Також стало відомо, що за підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

Цього ж дня видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц може оголосити 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що світу необхідно бачити реальність, а дискусії щодо надання Україні танків завершувати рішеннями.

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