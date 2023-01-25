Америка не отримувала повідомлень про готовність Німеччини відправити танки ЗСУ, - Держдеп
У Державному департаменті США не мають офіційних підтверджень з боку Німеччини про готовність ухвалити рішення, яке дозволило б відправку в Україну танків Leopard
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.
Коментуючи інформацію про готовність уряду Німеччини дозволити передачу танків Україні Прайс сказав: "Я бачив різні повідомлення про це і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді".
Він наголосив на необхідності можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.
- Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. А Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.
- Згодом німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall заявив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.
- 24 січня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".
- А Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати Leopard 2 Україні.
- Також стало відомо, що за підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
- Цього ж дня видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц може оголосити 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що світу необхідно бачити реальність, а дискусії щодо надання Україні танків завершувати рішеннями.
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