Про це йдеться заяві керівника пресслужби Ради нацбезпеки Білого дому Едрієна Вотсона.

"Ми глибоко стурбовані подіями в Ізраїлі, які ще раз наголошують на нагальній необхідності компромісу. Як президент (США Джо Байден, - ред.) нещодавно заявляв прем'єр-міністру Нетаньягу, демократичні цінності завжди були і повинні залишатися відмінною рисою американо-ізраїльських відносин", - йдеться у заяві.

У Білому домі зазначають, що демократичні суспільства зміцнюються за рахунок системи стримувань та противаг. А фундаментальні зміни мають відбуватися лише за максимально широкої підтримки населення.

США настійно закликають ізраїльських лідерів якнайшвидше знайти компроміс.

"Ми віримо, що це найкращий шлях для Ізраїлю та всіх його громадян. Підтримка США безпеки та демократії Ізраїлю залишається залізною", - додали американці.