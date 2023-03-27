Америка закликала владу Ізраїлю до пошуку компромісів на тлі масових акцій протесту
У Білому домі заявили, що глибоко стурбовані подіями в Ізраїлі та закликали владу країни знайти компроміс у внутрішній політиці
Про це йдеться заяві керівника пресслужби Ради нацбезпеки Білого дому Едрієна Вотсона.
"Ми глибоко стурбовані подіями в Ізраїлі, які ще раз наголошують на нагальній необхідності компромісу. Як президент (США Джо Байден, - ред.) нещодавно заявляв прем'єр-міністру Нетаньягу, демократичні цінності завжди були і повинні залишатися відмінною рисою американо-ізраїльських відносин", - йдеться у заяві.
У Білому домі зазначають, що демократичні суспільства зміцнюються за рахунок системи стримувань та противаг. А фундаментальні зміни мають відбуватися лише за максимально широкої підтримки населення.
США настійно закликають ізраїльських лідерів якнайшвидше знайти компроміс.
"Ми віримо, що це найкращий шлях для Ізраїлю та всіх його громадян. Підтримка США безпеки та демократії Ізраїлю залишається залізною", - додали американці.
- 24 березня на тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність.
- 25 березня очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Також цього дня на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагали скасування судової реформи.
- Вже 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи. Після цього жителі Ізраїлю вийшли на нові акції протесту. Активісти проривалися до резиденції Нетаньягу, перекрили велику автомагістраль Аялон та палили багаття. А правоохоронці застосували засоби для придушення демонстрацій, зокрема водомети, сталися сутички. Десятки людей були затримані за підозрою в хуліганстві.
- Згодом з'явилась інформація, що прем'єр-міністр Ізраїлю може оголосити 27 березня про призупинення розгляду судової реформи, яка спричинила масові протести в країні.
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