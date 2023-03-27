Прем'єр Ізраїлю може призупинити розгляд судової реформи в країні, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може оголосити 27 березня про призупинення розгляду судової реформи, яка спричинила масові протести в країні
Про це повідомляє The times of Israel.
Нетаньягу перебуває в офісі прем'єр-міністра і проводить безпекові й правові дискусії. За даними ЗМІ, він може призупинити розгляд судової реформи вранці 27 березня, проте міністр юстиції Яров Левін погрожує піти у відставку, якщо він це зробить.
Наразі більшість членів коаліції виступають за відмову від ухвалення законопроєкту на тлі загальнонаціональних протестів в країні через судову реформу.
Довідка. Автором судової реформи уряду Нетаньягу є міністр юстиції Ярів Левін. Запропонований ним пакет змін передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.Противники реформи вважають пропозиції Яріва Левіна зазіханням на незалежність судової гілки влади.
- 11 березня відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.
- 24 березня на тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність.
- 25 березня очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Також цього дня на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу.
- Вже 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи. Після цього жителі Ізраїлю вийшли на нові акції протесту. Активісти проривалися до резиденції Нетаньягу, перекрили велику автомагістраль Аялон та палили багаття. А правоохоронці застосували засоби для придушення демонстрацій, зокрема водомети, сталися сутички. Десятки людей були затримані за підозрою в хуліганстві.
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