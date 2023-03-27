Про це повідомляє The times of Israel.

Нетаньягу перебуває в офісі прем'єр-міністра і проводить безпекові й правові дискусії. За даними ЗМІ, він може призупинити розгляд судової реформи вранці 27 березня, проте міністр юстиції Яров Левін погрожує піти у відставку, якщо він це зробить.

Наразі більшість членів коаліції виступають за відмову від ухвалення законопроєкту на тлі загальнонаціональних протестів в країні через судову реформу.

Довідка. Автором судової реформи уряду Нетаньягу є міністр юстиції Ярів Левін. Запропонований ним пакет змін передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.Противники реформи вважають пропозиції Яріва Левіна зазіханням на незалежність судової гілки влади.