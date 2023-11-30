Американська Tetra Tech розпочала роботу з розмінування у 5 областях України

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Так, заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик зустрівся з представниками компанії Tetra Tech (США) Джеффрі Томасом Колдуеллом та Чарльзом Едвардом Мартеллом. Сторони обговорили співпрацю в аграрному секторі, зокрема питання гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Башлик зазначив, що в Україні працюють 20 компаній для розмінування, але цього явно недостатньо, очищення сільгоспземель має відбуватися швидше.

Своєю чергою Джеффрі Томас Колдуелл пообіцяв необхідну технічну допомогу для розмінування. За його словами, Tetra Tech розпочала роботу в Київській, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Він додав, що для прискорення процесу розмінування компанія використовуватиме новітні технології. Компанія має допомогти Україні виявляти й знешкоджувати протипіхотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні пристрої та інші вибухонебезпечні предмети. Також Tetra Tech проводитиме навчання з розмінування за міжнародними стандартами.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину.