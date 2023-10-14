Американські винищувачі F-15 прибули на Близький Схід, – Нaaretz

Про це інформує ізраїльське видання Haaretz.

Зазначається, що винищувачами F-15 Strike Eagle на Близькому Сході США намагаються посилити повітряні операції у всьому регіоні після нападів ХАМАСу на Ізраїль.

"Збройні сили США віддані безпеці та безпеці на Близькому Сході. Виставляючи передові бойовики та інтегруючись з об’єднаними та коаліційними силами, ми зміцнюємо наше партнерство та безпеку в регіоні", - заявив генерал-лейтенант військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Війна в Ізраїлі та реакція США

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді Пентагон назвав дії Палестини в Ізраїлі насильством і тероризмом, а також заявив, що надасть Ізраїлю все необхідне для забезпечення самооборони.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний з фокусом країн Заходу на Україні

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази та оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду регіону.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю. А у Білому домі назвали Іран співучасником атак ХАМАС.

Увечері 9 жовтня Білий дім підсвітили кольорами ізраїльського прапора – білим і синім. Водночас уряд США не має наміру вводити війська в Ізраїль, але захищатиме інтереси Штатів в регіоні.

Тоді ж президент США Джо Байден наголосив, що Ізраїль має право відповідати на атаки ХАМАСу, але втручання будь-якої іншої країни чи організації у власних інтересах не припустимо.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Ізраїлю зброю, необхідну для боротьби з терористами ХАМАСу, продовжуючи постачання Україні зброї для боротьби з російською агресією.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.