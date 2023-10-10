"Наша рішучість чітка": Байден застеріг треті сили від втручання у конфлікт Ізраїлю та ХАМАСу

Про це повідомляє The Guardian.

Під час виступу в Білому домі щодо нападу на Ізраїль Джо Байден наголосив, що ХАМАС "не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення".

Він вважає, що бойовики використовують палестинських цивільних "як живий щит".

"Як і кожна нація у світі, Ізраїль має право відповісти – і справді має обов’язок відповісти – на ці жорстокі напади", - зазначив Байден.

Він також розповів, що під час телефонної розмови запевнив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, що відповідь США буде "рішучою та швидкою". Президент США додав, що його команда весь час перебувала у "майже постійному спілкуванні" з ізраїльським керівництвом з початку нападу ХАМАСу, а Вашингтон продовжить підтримувати Ізраїль й надалі.

Крім цього, Байден сказав, що розмовляв з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб узгодити "спільну відповідь" та умови того, що жодна країна не має права використовувати ситуацію в регіоні у власних інтересах.

"Дозвольте ще раз повторити: будь-яка країна, будь-яка організація, будь-хто, хто думає скористатися ситуацією – не варто. Наші серця можуть бути розбиті, але наша рішучість чітка", - підкреслив Байден.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль усі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії у понеділок, 9 жовтня, оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

10 жовтня у відповідь на масовані обстріли сектору Гази військовими Ізраїлю, ХАМАС завдав ракетного обстрілу по центральних містах Ізраїлю, включаючи Ашкелон, Тель-Авів, Рішон-Ле-Ціон.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль відновив контроль над територією і тепер переходить до повного наступу на сектор Гази.

10 жовтня у кібуці Кфар-Аза ізраїльська армія почала збирати тіла десятків вбитих бойовиками ХАМАСу мирних мешканців, серед яких є діти.