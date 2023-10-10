У ізраїльському кібуці виявили тіла десятків вбитих ХАМАСом цивільних, серед яких є діти

Про це повідомляє ВВС.News.

У кібуці Кфар-Аза військові виявили цілі сім'ї, яких вбили бойовики ХАМАСу. Нападники спалювали будинки та вбивали цілі родини мирних мешканців у кібуці.

Ізраїльський офіцер розповів кореспонденту BBC Джеремі Боуену, що деякі із загиблих були обезголовлені.

Відомо, що під час штурму ХАМАСу першу лінію оборони утворили жителі з військовим досвідом, які патрулювали кібуц по периметру. Мешканці були готові до періодичних ракетних обстрілів: у всіх будинках були укріплені кімнати безпеки, бетонні укриття можна було легко знайти поблизу відкритих майданчиків та галявин.

"Жах і лють ізраїльтян поєднуються з нерозумінням, чому держава та армія не виконали свій фундаментальний обов'язок щодо захисту своїх громадян", — розповів Боуен, який відвідав кібуц з іншими іноземними журналістами.

Представників ЗМІ до прикордонного із сектором Гази кібуцом запросили ізраїльські військові. Вони почали забирати тіла загиблих з Кфар-Аза лише за кілька днів після нападу, коли населений пункт та околиці було повністю зачищено від бойовиків ХАМАЗу.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль усі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії у понеділок, 9 жовтня, оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

10 жовтня у відповідь на масовані обстріли сектору Гази військовими Ізраїлю, ХАМАС завдав ракетного обстрілу по центральних містах Ізраїлю, включаючи Ашкелон, Тель-Авів, Рішон-Ле-Ціон.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль відновив контроль над територією і тепер переходить до повного наступу на сектор Гази.