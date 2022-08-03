Американці "закрили рахунок" знищенням лідера "Аль-Каїди", - експерт - міжнародник Кореньков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Олександр Кореньков прокоментував антитерористичну операцію США, яка була проведена 31 липня, з ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.



"Це дуже важлива подія, тому що зараз зі знищенням лідера "Аль-Каїди" США закрили власний рахунок після того, що залишалося "віддати борг" за 11 вересня. Крім того, проблема терористів, особливо такого пенсійного віку як аз-Завахірі, що рано чи пізно вони намагаються зав'язати зі своїм терористичним минулим або ж якось покращити своє життя. І коли Айман аз-Завахірі перебрався до Кабулу, то американці спіймали та знищили його, таким чином поставивши крапку", - пояснив директор міжнародного Центру дослідження проблем безпеки.



Кореньков зазначив, що останні 10 років Айман аз-Завахірі залишався тільки ідейним лідером невеликої кількості справжніх джихадистів, тому його ліквідація ніяк не вплине на тероризм у світі.

2 серпня видання Associated Press інформувало, що США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі. Байден виступить зі зверненням

Того ж дня Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі

3 серпня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім після ліквідації лідера "Аль-Каїди" готовий вдарити по терористах в інших країнах

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