Американці "закрили рахунок" знищенням лідера "Аль-Каїди", - експерт - міжнародник Кореньков
Олександр Кореньков, директор міжнародного Центру дослідження проблем безпеки, вважає, що останні 10 років Айман аз-Завахірі залишався тільки ідейним лідером невеликої кількості справжніх джихадистів, тому його ліквідація ніяк не вплине на тероризм у світі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Олександр Кореньков прокоментував антитерористичну операцію США, яка була проведена 31 липня, з ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.
"Це дуже важлива подія, тому що зараз зі знищенням лідера "Аль-Каїди" США закрили власний рахунок після того, що залишалося "віддати борг" за 11 вересня. Крім того, проблема терористів, особливо такого пенсійного віку як аз-Завахірі, що рано чи пізно вони намагаються зав'язати зі своїм терористичним минулим або ж якось покращити своє життя. І коли Айман аз-Завахірі перебрався до Кабулу, то американці спіймали та знищили його, таким чином поставивши крапку", - пояснив директор міжнародного Центру дослідження проблем безпеки.
Кореньков зазначив, що останні 10 років Айман аз-Завахірі залишався тільки ідейним лідером невеликої кількості справжніх джихадистів, тому його ліквідація ніяк не вплине на тероризм у світі.
- 2 серпня видання Associated Press інформувало, що США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі. Байден виступить зі зверненням
- Того ж дня Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі
- 3 серпня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім після ліквідації лідера "Аль-Каїди" готовий вдарити по терористах в інших країнах
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.98
Купівля 38.98Продаж 39.85
-
EUR
Купівля 39.27Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе