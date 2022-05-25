"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир": СБУ перехопила розмову окупантів, шокованих підтримкою України

СБУ перехопила чергові розмови загарбників, які обговорюють між собою підтримку України всім світом.

Це різко контрастує з "підкріпленням" загарбників, оскільки їм везуть "молодих довбнів", у яких навіть бронежилетів немає.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии", – говорить один окупант іншому.

Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. "Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать…" – бідкається рашист.

Нагадаємо, окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни -СБУ.

ЗСУ вщент розбили 58-му армію ворога, яку окупанти називали однією з передових у Росії

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