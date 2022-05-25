"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир": СБУ перехопила розмову окупантів, шокованих підтримкою України
Російські окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю
СБУ перехопила чергові розмови загарбників, які обговорюють між собою підтримку України всім світом.
Це різко контрастує з "підкріпленням" загарбників, оскільки їм везуть "молодих довбнів", у яких навіть бронежилетів немає.
"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии", – говорить один окупант іншому.
Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. "Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать…" – бідкається рашист.
- Нагадаємо, окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни -СБУ.
- ЗСУ вщент розбили 58-му армію ворога, яку окупанти називали однією з передових у Росії
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