Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Аналітики ISW відповіли, для чого Лукашенко заговорив про загрозу для Білорусі з боку НАТО

Аналітики ISW відповіли, для чого Лукашенко заговорив про загрозу для Білорусі з боку НАТО

2 грудня, 2022 п'ятниця
06:43
війна з Росією Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, робить заяви про загрозу з боку НАТО, щоб підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Лукашенко заявив, що НАТО готується напасти на Білорусь. Він також звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.

"Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах", - йдеться в повідомленні.

Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що прямої підготовки до війни не ведеться, і що країна буде лише захищати свою територію.

Аналітики наголошують, що Лукашенко і Хренін, ймовірно, зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО і провокаційній діяльності вздовж білоруського кордону для підстав стверджувати, що білоруські військові повинні залишитися в Білорусі для захисту від "потенційної агресії НАТО", і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу у війну в Україні.

ISW продовжує оцінювати вступ Білорусі у війну Росії проти України як вкрай малоймовірний.

  • У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
  • 26 листопада Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга зазначив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.
  • 28 листопада з'явилося повідомлення з оцінкою вірогідності наступу з Білорусі від ГУР МО: інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї "самогубством".
  • Вже 30 листопада у ГУР заявили, що не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Олександр Лукашенко
НАТО
Військові новини
Читайте також:
1 грудня, 2022 четвер
Російські солдати втекли з полігону в Білорусі, - Беларускі Гаюн
30 листопада, 2022 середа
У Генштабі заявили, що ЗСУ уразили важливий об'єкт окупантів
30 листопада, 2022 середа
Карта бойових дій: 25-29 листопада. Бахмутську фортецю беруть у кліщі 
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
2 грудня
07:32
Російські військові
В окупованому Криму готуються до чергової хвилі мобілізації, - Генштаб
07:12
Оновлено
Удар по Запоріжжю пожежа
Окупанти атакували Запоріжжя, горіла будівля інфраструктурного об'єкта
06:52
Олаф Шольц
Шольц: Німеччина збільшить військову присутність у програмах НАТО
06:10
КНДР, Північна Корея
Америка наклала санкції на трьох посадовців КНДР через ракетні випробування
05:40
Himars
Пентагон уклав контракт сумою у майже $431 млн на виготовлення додаткових HIMARS
04:30
Анонс
збірна Бразилії, Неймар, ЧС-2022
ЧС-2022: розклад усіх матчів та трансляцій 2 грудня
03:12
на фото ЗСУ
Кім натякнув, що українські військові застосували нову зброю на Півдні
02:55
російські окупанти
ЗСУ ліквідували зека-окупанта з ПВК Вагнера, - офіцер Штефан
02:18
обстріл Харкова
Росія вдарила по багатоповерхівці на Харківщині
01:59
Вийшов перший трейлер стрічки "Вартові галактики 3"
01:30
Ліонель Мессі
ЧС-2022: який вигляд має сітка плей-офф після матчів 1 грудня
01:17
До сторіччя з дня першого виконання "Щедрика" відкриють віртуальну виставку
00:43
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія спрямувала по Сумщині 180 снарядів та мін. Пошкоджено зерносховище і лінії електропередачі
00:35
Британський мандрівник і телеведучий Бер Гріллз відвідав українські Пункти незламності
00:21
збірна Іспанії, Родрі, ЧС-2022
Лідер збірної Іспанії встановив неймовірне досягнення на ЧС у Катарі
00:10
чвк вагнер
У Конгрес США внесли законопроект про визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією
2022, четвер
1 грудня
23:59
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 грудня
23:44
Завод ISAB на Сицілії
Італія бере під державне управління ключовий НПЗ країни, що належить російському "Лукойлу"
23:40
Оновлено
збірна Японії, ЧС-2022
ЧС-2022: результати усіх матчів 1 грудня
23:27
Буча геноцид
Захоплення Києва, ліквідація уряду та терор, - Подоляк озвучив початкові плани РФ щодо "визволення" України
23:21
Томас Мюллер, збірна Німеччини, ЧС-2022
Німеччина перемогла Коста-Рику, але вилетіла з ЧС-2022
23:16
акція проти УПЦ(МП)
РНБО ініціювала заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ
23:09
Італія
Італія постачатиме зброю Україні до кінця 2023 року, - рішення уряду
23:04
збірна Японії, збірна Іспанії, ЧС-2022
Японія здійснила камбек у матчі проти Іспанії і вийшла у плей-офф ЧС-2022
22:31
Придністров'я
Молдова на засіданні ОБСЄ закликала вивести російські війська з Придністров'я
22:15
Оновлено
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
Окрім дипломатів у Іспанії, ще три посольства України отримали погрози, - Кулеба
21:58
Байден Путін
Байден готовий до переговорів з Путіним, якщо РФ проявить бажання закінчити війну в Україні
21:47
Газпром
Газпром у 2022 році скоротив експорт газу на майже 45%, видобуток – практично на 20%
21:31
на фото: Еммануель Макрон
Макрон особисто працює над підготовкою "енергетичного Рамштайну" для України, - посол Франції
21:03
Михайло Подоляк
Від 24 лютого у війні з РФ загинули 10-13 тис. українських військових, - Подоляк
20:54
Борис Джонсон
Борис Джонсон готується балотуватися до парламенту Великої Британії у 2024 році, - The Guardian
20:47
Компанія "Артеріум" долучилася до створення Пунктів незламності у Києві, - пресслужба
20:31
ВВП України
Падіння ВВП України за підсумками 2022 року може становити 31%, - Oxford Economics
20:24
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Україна повинна показати приклад боротьби за свободу поневоленим народам Росії
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Судоплатов, ІДІЛ, Аль Каїда. Росія скотилася до маргінального терору
20:06
зенітна самохідна установка Gepard
Сім "гепардів" і 100 тис. аптечок: Німеччина оприлюднила новий пакет військової допомоги Україні
19:52
Естонія
В Естонії попередили споживачів про можливі вимкнення електроенергії
19:40
Росатом
Представники Росатому відмивають гроші, призначені на зарплати українському персоналу на ЗАЕС, – розвідка
19:19
Стінг
"Подаруйте тепло, зробивши пожертву": Стінг закликав донатити на допомогу українцям
19:16
Сумщина після російського обстрілу
Українцям, майно яких знищене чи пошкоджене через бойові дії, можуть списати кредити. Умови
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV