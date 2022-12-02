Аналітики ISW відповіли, для чого Лукашенко заговорив про загрозу для Білорусі з боку НАТО
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, робить заяви про загрозу з боку НАТО, щоб підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Лукашенко заявив, що НАТО готується напасти на Білорусь. Він також звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.
"Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах", - йдеться в повідомленні.
Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що прямої підготовки до війни не ведеться, і що країна буде лише захищати свою територію.
Аналітики наголошують, що Лукашенко і Хренін, ймовірно, зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО і провокаційній діяльності вздовж білоруського кордону для підстав стверджувати, що білоруські військові повинні залишитися в Білорусі для захисту від "потенційної агресії НАТО", і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу у війну в Україні.
ISW продовжує оцінювати вступ Білорусі у війну Росії проти України як вкрай малоймовірний.
- У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
- 26 листопада Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга зазначив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.
- 28 листопада з'явилося повідомлення з оцінкою вірогідності наступу з Білорусі від ГУР МО: інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї "самогубством".
- Вже 30 листопада у ГУР заявили, що не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається.
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