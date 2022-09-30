Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Видання повідомляє, що точна кількість метану, який витікає з "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" поки невідома. Однак оцінка Інтегрованої системи спостереження за вуглецем (ICOS) показує, як величезна газова хмара піднялася над Балтійським морем і перемістилася над Європою.

Станції вимірювання метану у Швеції, Норвегії та Фінляндії показали чіткі коливання за останні кілька днів. Супутники спостереження, ймовірно, не зафіксували б викиди, оскільки було хмарно, пише ICOS у заяві. Мережа реєструє стандартизовані викиди по всій Європі.

"Ми припускаємо, що вітер спочатку переніс метан на північ до Фінського архіпелагу, а потім повернув у бік Швеції та Норвегії", - повідомив Стівен Платт з Норвезького інституту дослідження повітря (NILU), оприлюднивши анімацію, яку експерти створили на основі своїх оцінок.

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Окрім цього, видання наводить графік виміряних значень, де показано перше чітко впізнаване підвищення рівня метану в ніч з понеділка 26 вересня на вівторок 27 вересня, на станції на острові Уте, біля південного узбережжя Фінляндії. У вівторок хмара метану значно підвищила статистику на дослідницькій станції Норунда на північ від шведського міста Уппсала.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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