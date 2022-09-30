Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Марія Голуб прокоментувала вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" (ПП-1) та "Північний потік - 2"(ПП-2) у Балтійському морі, які сталися 26 вересня 2022 року.



"Ключовим є те, що це спланована та довготривала стратегія РФ стосовно до своїх партнерів у ЄС, які ще донедавна носили рожеві окуляри та говорили, що газова залежність від Росії не є загрозою для європейських споживачів. Ситуація останніх днів показала точку неповернення. До того ж була досить рішуча заява НАТО з цих питань, у якій пошкодження цих трубопроводів визначені, як результат навмисних і безвідповідальних актів саботажу", - зазначила експертка мережі АНСТ з двосторонніх відносин між Україною та ЄС.



Марія Голуб підкреслила, що наразі тривають слідчі дії, адже до розслідування вже долучилися інші країни, а не тільки Данія і Швеція, у водах яких сталися ці витоки. Але поки жодна з країн не говорить конкретикою.



"Важливо наголосити, що є враження щодо відкриття другого фронту і цей фронт зараз буде перенесений у Балтійський регіон. Насправді Україна про це попереджала ще багато років тому, коли йшли дебати та дискусії про запуск ПП-2 і тоді говорилося, що це політичний проєкт, також інструмент впливу та майбутнього шантажу Росії. До того ж підкреслювалося, що такий інструмент РФ буде використовувати у своїх мілітаристських цілях, і навіть деякі українські експерти говорили про шпигунські ціли, тому що Росія, прикриваючись забезпеченням безперебійного постачання через ПП-1 та ПП-2, буде здійснювати будь-яку розвідувальну діяльність у зоні Балтики", - зауважила Голуб.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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