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Анчелотті анонсував ще один матч Луніна в основі "Реала"

10 листопада, 2023 п'ятниця
17:33
Спорт Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів, що Андрій Лунін вийде в основі команди на наступний матч Ла ЛІги

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Анчелотті розповів про ситуацію з голкіперами "Реала" напередодні 13-го туру Ла Ліги, де мадридці зіграють проти "Валенсії".

"Ми знаємо, що Кепа не зіграє. Другим воротарем стане Фран, якому ми довіряємо. Третім - Каньїсарес. Кепа травмувався, вийде Лунін. Кепа грає дуже добре, але Лунін також показує хороші результати. Будь-хто з них має бути готовим вийти на поле", - сказав Карло Анчелотті.

Матч "Реала" проти "Валенсії" пройде завтра, 11 листопада. Початок о 22:00.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аріссабалагу, який виборов конкуренцію в українця.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. 2018 року Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 20 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. У них українець пропустив 20 мʼячів, 6  матчів зіграв "на нуль". 

У цьому сезоні Лунін провів 3 матчі. Двічі "на нуль": проти "Альмерії": українця визнали  одним з кращих на полі, а в Лізі чемпіонів, проти "Браги" (3:0), Андрій Лунін відбив пенальті.

футбол
Реал
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
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